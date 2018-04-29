Сын Валерии исполнил на рояле «Цвет настроения синий»

Алексей Шульгин, сын певицы Валерии, исполнил на рояле «Цвет настроения синий» Филиппа Киркорова. Сделано это было на мотив произведений известного русского композитора Сергея Рахманинова.

По словам Филиппа Киркорова, так сын Валерии поздравил поп-короля с тем, что клип на «Цвет настроения синий» на YouTube посмотрели 25 миллионов человек. Певец назвал Алексей Шульгина «блистательный пианистом» и подчеркнул, что у него очень «оригинальное видение».

Интернет-пользователи высоко оценили талант сына Валерии, как сообщает HotGeo. Некоторые отметили, что сыгранное звучало даже лучше, чем в «Цвет настроения синий». Другие подчеркнули – раз композицию сделали на мотив произведений Рахманинова, то её уже можно считать такой же классикой, как и творения этого русского композитора.