"Всё отдал за кредит": Полуголый краснодарец у банкомата стал объектом для шуток

Появившийся в Сети снимок краснодарца, стоящего в одном полотенце и тапочках перед банкоматом, стал поводом для шуток среди интернет-аудитории. Неизвестно, почему мужчина решил посетить банк в таком виде, так как на фотографии он стоит один.

Автор снимка уточнил, что заметил неизвестного на улице Красная. Он предположил, что скорей всего мужчина отдал последние деньги на выплату кредитной задолженности. На фотографии видно мужчину в полотенце, стоящего напротив банкомата и сжимающего в руке бумажник.

Пользователи Сети стали предлагать свои теории о том, что же стало причиной для такого решения. Одни согласились с автором, что все деньги ушли на кредит, что очень схоже со старым анекдотом про ипотеку. Другие отметили, что банкомат находится на первом этаже и мужчине не снимке срочно понадобились наличные, из-за чего он отправился за ними сразу из душа. Кто-то предположил, что это новое модное веяние, которое только начинает набирать популярность.