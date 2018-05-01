Жасмин сфотографировалась с уставшей Хилтон, чтобы выглядеть лучше на её фоне

Жасмин опубликовала совместный снимок с уставшей Пэрис Хилтон на Каннском кинофестивале. Поклонники певицы посчитали, что это было сделано специально, чтобы выглядеть более выигрышно.

Жасмин прибыла в Канны, чтобы посетить один из самых крупных благотворительных вечеров в мире. Фонд amfAR на протяжении 25 лет проводит гала-ужин с участием звёзд, который направлен на сбор средств для поддержки людей, больных СПИДом. Жасмин ранее рассказывала, что ей посчастливилось стать частью подобного мероприятия в этом году.

Судя по хештегам в тексте к последней публикации, именно там певица и встретила Пэрис Хилтон, с которой решила сделать совместный снимок. Поклонники Жасмин отметили, что американская звезда выглядит крайне уставшей на фотографии. По их мнению, подобные снимки помогают лучше выглядеть на чужом фоне. «Это Пэрис Хилтон с шикарной Жасмин», - написали в комментариях некоторые из них. Другим более интересным показалось платье Жасмин, которое они поспешили назвать шикарным.