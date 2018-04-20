Нашествие комаров напугало жителей Нижнего Новгорода

Житель Нижегородской области поделился снимками комариного «нашествия», которое он наблюдал по дороге из Городца. На опубликованных им фотографиях видны тучи этих насекомых.

В социальной сети «ВКонтакте» появилась публикация, которая рассказывает о вылете комаров. Автор фотографий отметил, что наблюдал насекомых, когда направлялся из города Городец в Нижний Новогород. Для тех, кому тёмные пятна могли показаться грязью на стекле, он уточнил, что это действительно целая туча комаров. Происходящее автор называл «комариными гуляньями».

Подписчики группы отметили, что действительно наблюдали большое количество насекомых в эти дни. Кто-то предположил, что на снимках не комары, а насекомые-однодневки. Для других фотографии не стали чем-то новым, ведь они наблюдают подобную ситуацию каждую весну. Поэтому акцентировать внимание на происходящем, по их мнению не стоило.