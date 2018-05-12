"Надоело терпеть": Жители Омска готовятся перекрывать заправки из-за подорожания бензина

Жители Омска поделились фотографиями с ценами на бензин. Со вчерашнего дня они выросли до 45 рублей за литр. Водители возмущены подобным подорожанием настолько, что готовы перекрыть заправки.

Жители Омска утверждают, что знали о том, что бензин будет дорожать, об этом сообщали еще до выборов, и ожидается, что цены взлетят до 50 рублей за литр. Однако, как оказалось, никто не верил, что подобное действительно может произойти. Таким образом, повышение даже до 45 рублей за литр вызвало резкую негативную реакцию. Многие не понимают, как страна, которая экспортирует нефть, завышает для своих же граждан цены на бензин. При этом заграницей они явно дешевле.

Все это привело к тому, что некоторые омичи предложили перекрыть заправки, а другие – бойкотировать, в расчете на то, что если люди перестанут покупать бензин хотя бы сутки, то это приведет к убыткам и заставит власти снизить цены. Но есть также и те, кто хоть и недоволен подобной политикой, не верят, что жители соберутся и сделают что-то. Они уверены, что россияне способны молча вытерпеть даже цены в 100 рублей за литр бензина.