В Ижевске покупатель нашёл в «Пятерочке» кальмары с плесенью

На форумах магазин «Пятерочка» занимает первое место в рейтинге магазинов с самым некачественным товаром. В этот раз покупатель в Ижевске остался недоволен сушеными кальмарами, которые оказались покрытыми плесенью.

Анонимный пользователь «ВКонтакте» опубликовал фотографию сделанной покупки в Ижевске. Упаковка сушеных кальмаров оказалась просрочена на три месяца, а сам продукт покрыт черной плесенью. Несмотря на то, что другие пользователи считают, что на срок годности надо смотреть заранее, и что это вина покупателя, неизвестно, как и почему просроченный товар три месяца лежит на полках магазина.

Напомним, что «Пятерочка» не в первый раз шокирует испорченными продуктами. Пользователи Сети жалуются на то, что даты на продуктах перебиваются, а когда жалуешься администрации, она ведет себя по-хамски. Кроме того, в ходе опроса жителей выяснилось, что они считают «Пятерочку» магазином с худшей продукцией.