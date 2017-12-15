«Какая старая»: Поклонники раскритиковали выбранное Лазаревым для поздравления Кудрявцевой фото

Телеведущей Лере Кудрявцевой 19 мая исполнилось 47 лет. Её друг, певец Сергей Лазарев, не мог не поздравить звезду в Сети с такой датой. Однако, по мнению поклонников, с фото он сильно промахнулся, выбрав то, которое существенно состарило Леру Кудрявцеву.

Сергей Лазарев в поздравлении назвал именинницу красавицей, умной, талантливой, сексуальной, доброй и ранимой, как сообщает HotGeo. Поклонники не стали возражать против большинства этих характеристик, однако парочку всё-таки подвергли сомнению, учитывая снимок. По их мнению, пусть совсем Кудрявцева на 47 и не выглядит, однако что ей тут «за сорок», ясно точно.

Также поклонникам не понравилось, что под чёрное полупрозрачное платье звезда позволила себе надеть бельё белого цвета. Были, впрочем, и те, кто просто поздравил Кудрявцеву, пожелав ей быть счастливой и побольше участвовать в разных интересных проектах.