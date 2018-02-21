Сотрудники «Аэрофлота» нахамили Наргиз Закировой

Певица Наргиз Закирова рассказала о неприятном сюрпризе на борту самолета «Аэрофлот». В течение 5 лет девушка пользовалась услугами авиакомпании, пока ей не нахамили проводники.

На своей странице в Instagram певица рассказала о том, как проходят ее постоянные перелеты и гастроли. Чаще всего она пользовалась услугами авиакомпании «Аэрофлот». Девушке нравились уютные салоны и приятные бортпроводники, с которыми она часто вела беседы. Однако идиллию разрушила новая стюардесса, которая очень грубо повела себя с певицей. Сама же Наргиз описала ее как «существо с грубым голосом и злым взглядом». Причиной конфликта стала собачка, которую знаменитость перевозила с собой.

Как позже подтвердили диспетчеры «Аэрофлота» со стороны Наргиз действительно было выявлено нарушение в перевозе животных. Сотрудники извинились за грубое поведение своей коллеги и попросили саму Наргиз ознакомиться с правилами.

Такую позицию поддержали подписчики. Многие заметили, что грубое отношение в сторону пассажиров недопустимо, равно как и перевоз собак не по правилам. Некоторые сравнили поведение звезды в самолете с ситуацией, если бы к ней на концерт люди стали приходить с питомцами. Многие заметили, что очень устали от хамства звезд и их уверенности во вседозволенности.