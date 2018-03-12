Мария Погребняк поощряет своих спортивных детей фастфудом

Модель и супруга известного футболиста Мария Погребняк призналась, что вопреки всем правилам и диетам её дети иногда имеют право на картошку фри и колу.

Мария Погребняк известна своим хрупким и худым телосложением и не скрывала, что следит за своим питанием и приобщает к этому домочадцев. Поклонники не раз высказывали интерес, как Мария кормит своих детей. Ведь у неё мальчики, которым нужно правильное и полноценное питание.

Раскрыть свой секрет Мария решила в важный для семьи день. Их младший сын Саша стал золотым призёром в турнире по теннису. В награду он попросил не новый гаджет, а просто сводить его в ресторан быстрого питания. Мария согласилась и выполнила обещание, не удержавшись и съев приличную порцию «вредностей». Поклонники, несмотря на свою предвзятость к фастфудам, похвалили Марию Погребняк за исполнение любых капризов детей.