Тетя королевской невесты Герцогиня Сассекс 67-летняя Тереза и её сын Ник отпраздновали свадьбу их родственницы в ресторане быстрой еды в Сэнфорде штата Флорида. Будучи неприглашенными на королевскую свадьбу, они отправились в Burger King после прямой трансляции роскошной церемонии.

Когда их родственница за сотни километров от Флориды выходила замуж за принца Гарри, её родственники могли лишь наблюдать за событием по телевизору. После того, как они насладились церемонией в церкви Святого Георгия, 67-летняя тётя известной невесты и её сын отправились в Burger King с целью устроить праздничный пир. Там они надели бумажные короны на голову и довольствовались бургером с двойным беконом, в то время как 2640 гостей на королевской свадьбе Меган Марк и принца Гарри 19 мая могли попробовать самые изысканные блюда.

Мать Меган Дориа Рагланд была единственной гостьей из её семьи на свадьбе. Невеста принца Гарри надеялась, что на церемонию прилетит её отец, чтобы сопровождать в церкви, однако тот находится в больнице из-за недавнего сердечного приступа.