Стас Костюшкин распускает вокруг себя гомосексуальные слухи

Певец Стас Костюшкин недоволен тем, что журналистов не интересует его размеренная и весёлая жизнь. Изменить ситуацию он решил сам, распуская слух о своём гомосексуализме.

Социальные сети Стаса Костюшкина богаты на юмор, фотографии топлес и снимки из повседневной жизни певца, что не на руку пронырливым журналистам. Чтобы напустить вокруг себя скандал, мужчина разместил на своей странице фотографию, сделанную на одной из клубных вечеринок. Рядом с накачанным Стасом, одетым в чёрную рубашку, весело позирует Александр Песков, известный экстравагантным образом и слухами о своей гомосексуальности.

Уникальным шансом воспользовался и Костюшкин, подписав кадр: «Как-то мало сплетен вокруг меня стало. А так?» В хэштегах он указал, что с ориентацией у него всё нормально, но шума среди поклонников он всё-таки наделал. Фанаты подхватили волну юмора и стали придумывать забавные подписи, поддерживая «гомосексуальный» слух: «Цвет настроения синий», «Ваша жена изменилась», «Вы справа или слева?», «Вы пили чай вдвоём?» Притом преданные поклонники напомнили Стасу Костюшкину о необходимости быть осторожным с высказываниями, поскольку «получится как всегда».