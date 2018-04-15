«Одесская барби» назвала «немощным стадом» тех, кто верит в судьбу

«Одесская барби» любит рассказать подписчикам о своей жизненной философии. Как считает девушка, она имеет на это полное право, ведь является «духовным практиком» и основателем «Школы магии», о чем и информирует на своей странице в «ВКонтакте». На этот раз «кукла» решила рассказать, почему все вокруг – «стадо» и «рабы».

Валерия Лукьянова сделала очередное резкое заявление о том, что все те, кто верят в судьбу – «немощные рабы». «Барби» считает, что не верит в судьбу. Несмотря на крайне негативную критику людей, которым все же свойственна такая черта («слепые котята», «рабы», «немощные»), она относит к этой категории большинство людей, но, естественно, не себя. Далее девушка выстраивает типичную структуру тоталитарного общества – над «рабами» стоят пастухи, а над пастухами – те, кто управляют всеми остальными. При этом она не говорит, хорошо это или плохо, просто констатирует факт.

Немногие из подписчиков «духовного лидера» согласились с такой классификацией. Еще меньше людей поддержали, что за веру в судьбу человека можно отнести к «стаду». Ведь зачастую вера в высшие силы лишь дает смелости двигаться дальше, а не отбрасывает назад.