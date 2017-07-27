«Нескромно»: Сергей Лазарев придумал себе ласковое прозвище

Певец Сергей Лазарев решил поддержать соотечественников, у кого за окном идёт дождь и сыплет снег. Находясь в Германии, он отправил им себя, под «соусом» из ласкового прозвища.

Такое поведение, вопреки своей нескромности, очень понравилось поклонникам артиста. Особенно, жителям Сибири, где всё ещё зима, и обитателям дождливых районов. Чтобы поклонники не сильно скучали по яркой энергетике артиста, он отправил им «солнце». Сначала фанаты не понимали, какое солнце отправляет кумир, ведь за его спиной погода ничуть не краше.

Ясность в их головы стала приходить только время спустя при детальном рассмотрении фотографии. На снимке певец позирует в лимонно-жёлтой кофте, озаряя Instagram улыбкой. Поклонники осознали, что каждому Сергей Лазарев нескромно послал себя под сладким прозвищем «солнце», что их очень позабавило. А те, кому не нужно было дополнительное солнце, попросили артиста не забыть сделать фотографию с Егором Кридом.