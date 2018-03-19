В Twitter 3,4 миллиона записей посвятили свадьбе принца Гарри и Меган Маркл

19 мая прошло королевское бракосочетание принца Гарри и Меган Маркл. Оно привлекло к себе очень много внимания, доказательством чего являются и 3,4 миллиона записей в Twitter в то время, когда имела место церемония.

В прессе королевскую свадьбу начали обсуждать ещё с прошлого года. Саму церемонию не обошли вниманием и в социальных сетях, включая Twitter, где этой теме посвятили 3,4 миллиона записей. Дело в том, что в числе гостей оказалось очень много знаменитостей, которые выставляли снимки с бракосочетания, делясь своими впечатлениями.

Кроме того, интернет-пользователей интересовали наряды появившихся на церемонии звёзд. Кроме жениха и невесты, внимание общественности привлекало присутствие Дэвида и Виктории Бэкхем, американской телеведущей Опры Уинфри и супруги актёра Джорджа Клуни Амаль. Впечатлило интернет-пользователей и то, как говорил речь американский епископ Майкл Карри, а также номер, исполненный 19-летним виолончелистом. В целом, британская королевская свадьба оставила у пользователей Сети самые благоприятные впечатления.