Во «ВКонтакте» представили бесплатный набор стикеров по сериалу «Ривердэйл». Чтобы его получить, нужно во время онлайн-трансляции сериала на канале «Пятница» отправить специальное эмодзи в группу канала в социальной сети.

Показ «Ривердэйла» пройдёт в 23.00 по московскому времени. Во время него нужно найти специальную плашку, где будет указано время и таймер. До начала эфира ничего отправлять нельзя. Количество наборов «Ривердэйл» ограничено.

Пользователи «ВКонтакте» пожаловались, что предоставленная администрацией информация не совсем соответствует действительности. Некоторые смогли получить стикеры «Ривердейл» задолго до начала заявленного времени, а другие подчеркнули, что 22 мая их давали бесплатно и безо всяких условий, как сообщает HotGeo. Были и те, кому не понравилось, как изобразили героев сериала. Люди отметили, что схожесть с персонажами «Ривердэйла» очень мала.