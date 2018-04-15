37-летняя звезда телесериала «Счастливы вместе» удивила фанатов своими изменениями

37-летняя «Лена Полено» из телесериала «Счастливы вместе» была замечена поклонниками в общественном транспорте со своим возлюбленным. Фанаты были удивлены изменениями Юлии Захаровой.

Поклонник запечатлел Юлию Захарову на свой телефон в метро и выложил ролик в Интернет. На кадрах 37-летняя актриса, более известная поклонникам как «Лена Полено» спокойно едет в общественном транспорте вместе со своим возлюбленным Алексеем Новгородцевым. Пара мило держится за руки и о чём-то увлечённо разговаривает.

Однако заспанная звезда удивила поклонников. Они обратили внимание на опухшее и не накрашенное лицо звезды телесериала «Счастливы вместе», а также на её небрежный наряд. Фанаты заметили, что актриса вжилась в роль своей героини «Лены Полено», унаследовав её пацанский стиль. Другие же с досадой заключили, что после яркой роли в сериале «Счастливы вместе» Юлия Захарова не смогла стать успешной актрисой, а потому ей приходится ездить в метро, а не в собственном автомобиле.