«Побыстрее бы все десять»: Алёна Водонаева празднует окончание первого класса её сыном

Телеведущая Алёна Водонаева отметила окончание "последний звонок" в первом классе у её сына Богдана. По словам знаменитости, она хочет, чтобы «побыстрее все десять» лет учёбы также прошли.

Алёна Водонаева отметила, что отмечать они с сыном будут лимонадом. Подписчики знаменитости посоветовали ей не торопиться так и не желать, чтобы пролетело время. Они отметили, что первые классы – это лучшее время для ребёнка, потому следует им наслаждаться. Дальше и сыну учиться будет гораздо сложнее, и маме забот прибавится.

Подписчики подчеркнули, что Алёна Водонаева ещё вспомнит эти свои слова, когда Богдан закончит школу и поступит в университет, пожалев, что хотела ускорить процесс. Некоторые также удивились, почему знаменитость заговорила об учёбе сына только сейчас, ранее не делясь новостями об этом и не демонстрируя никакие фото, как сообщает HotGeo.