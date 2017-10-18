В Перми женщина потеряла протез и ушла домой без искусственной ноги

Житель Перми поделился в Сети странной находкой, которую обнаружил на одной из обочин. Он показал на снимке протез, обутый в синюю женскую туфлю.

В одной из групп в социальной сети житель Перми рассказал о том, что наткнулся на искусственную ногу возле одного из магазинов. На предоставленном им снимке видно протез, на который обута женская туфля синего цвета. Неизвестно, что произошло и почему столь значимое приспособление осталось лежать на земле.

Подписчики группы принялись спорить о том, действительно ли протез показан на снимке. Кто-то предположил, что это может быть часть от манекена, однако в комментариях уточнили, что их мнение ошибочно. Подписчики удивились тому, что подобное приспособление потерять непросто, да и получить его представляется проблемой для многих нуждающихся. Фотография стала поводом для шуток о том, что женщина решила уйти домой без ноги, а искусственный протез просто оставила. В комментариях пошутили о резком излечении и удачном начале «Последнего звонка» для школьников.