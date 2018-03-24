Жанна Бадоева рассказала о своём страхе и об отказе прокалывать уши

Поклонников Жанны Бадоевой удивляет тот факт, что она не прокалывает уши. Телеведущая решила рассказать, почему она отказывается это делать, о своих страхах, и о том, откуда у неё появилась татуировка.

На своей странице в социальной сети Бадоева поделилась с поклонниками тем, что боится уколов. Именно из-за боязни игл телеведущая отказывается прокалывать уши. Однако татуировка, на запястье Жанны говорит о том, что в какой-то момент она смогла перебороть свой страх. Именно для борьбы с фобией она и решилась на такой шаг во время съемок передачи «Опасные гастроли».

Поклонники телеведущей удивились тому, что страх оказался для неё настолько сильным. Ведь во время путешествий ей пришлось посетить множество стран, въезд на территорию некоторых из них просто не возможен без инъекций лекарств. Также они отметили тот факт, что Бадоева родила двух детей, а при беременности часто приходится сдавать кровь из вены. В комментариях предположили, что сделано это для того, чтобы доказать непричастность телеведущей к «уколам красоты». Они считают, что в 42 года Жанна выглядит слишком молодо, чтобы прибегать к помощи инъекций.