В Харькове абитуриентка начала рожать во время сдачи ВНО

В Харьковском автотранспортном техникуме у абитуриентки начались роды прямо во время сдачи тестов. Шокированные преподаватели помогли девушке, но про ее состояние пока ничего неизвестно.

25 мая в Харькове выпускники проходили тестирование по украинскому языку и литературе, результаты которого обязательны при поступлении в высшее учебное заведение. Однако не у всех все прошло гладко. В автотранспортном техникуме беременная девушка, которая не поступила в 2017 году, начала рожать во время экзамена. Сначала ей стало плохо, но это было списано на волнение, но потом у девушки отошли воды. Преподаватели помогли её и повезли в родильное отделение. Пока она все еще остается там и о ее самочувствии дополнительной информации нет.

Администрация, занимающаяся организацией тестирования в Харьковской области, объявила, что девушка не сможет сдать в дополнительную сессию и ей придется ждать еще год.

Пользователи Сети шутят, что экзамены по украинскому языку были настолько сложными, что малышу захотелось с него быстрее уйти.