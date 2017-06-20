«Жадная к жизни»: 38-летняя Анна Семенович раскрыла секрет своего успеха

Звезда рассказала, как ей удаётся выдержать напряжённый график и успевать все запланированные дела. 38-летняя Анна Семенович считает, что секретом её успеха является то, что она жадная к жизни, новым впечатления и открытиям.

Многие восхищаются активностью и позитивом актрисы. Ведь звезда успевает одновременно придумывать новые проекты, путешествовать, давать концерты, снимать клипы и исполнять роли в кино. 38-летняя Анна Семенович считает, что силы выдержать такой напряжённый график и добиваться успеха в начинаниях ей помогает то, что она жадная от жизни. Звезда призналась, что она старается попробовать всё, что ей предоставляет судьба: «хочу испытать весь спектр чувств, которые предлагаются в меню моей судьбы».

Подписчики написали в комментариях к публикации, что они восхищаются такой любовью к жизни, какой обладает 38-летняя Анна Семенович. Они также обратили внимание на то, что их кумиру теперь пора отдаться чувству любви, учитывая её страсть к новым впечатлениям и открытиям.