«Живём как в Сирии»: жители одного из домов в Твери пожаловались на рабочих, которые «разбомбили» подъезд

Местные жители дома по адресу Петербургское шоссе 124 в Твери опубликовали фотографию подъезда дома, который «разбомбили» рабочие. Людям приходится добираться домой через кучи мусора и по тонким деревянным доскам, остерегаясь упасть в яму.

В социальной сети житель дома по адресу Петербургское шоссе 124 показал, как в Твери проводят ремонт труб. Как утверждает очевидец, работники «разбомбили» пол в подъезде, а также аллею перед ним. Однако отремонтировать трубы и всё убрать они не торопятся. В начале на вопрос жителей о том, когда будет сделан нормальный пол в подъезде, работники ответили, что они закончат проверку труб после отопительного сезона, а вслед за ним перенесли на период отключения горячей воды, который был 11 мая.

Люди возмущены такой халатностью, ведь им каждый день приходится наблюдать горы мусора, который преграждает путь к подъезду, а внутри держать баланс на тонкой деревянной доске, которая в любую минуту может треснуть, а человек провалится в глубокую яму. В конце записи автор заключил: «Живем как в Сирии».

В комментариях подписчики обвинили местное управление, которое не контролирует работников, и посоветовали обращаться с жалобами именно туда. Также пользователи Сети иронично заметили, что скорее Сирия восстановится, нежели жителям дома отремонтируют трубы и пол в подъезде, сославшись на то, что Владимир Путин тратит больше денег на чужую страну, а Россия его не интересует.