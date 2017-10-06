Максим Галкин в 3 года впервые познакомился с будущей женой

Максим Галкин и Алла Пугачёва начали отношения в 2001 году, по признанию самой примадонны. Однако недавно телеведущий показал фото, доказывающее, что пара была знакома ещё когда самому Галкину исполнилось только 3 года, как сообщает VladTime.

По словам артиста, на обед к Пугачёвой, уже тогда набравшей популярность, удалось попасть его родителям. Максим Галкин подписал всех на большом снимке, подчеркнув, что всё происходило в 1979 году в ГДР. Интернет-пользователи, вспомнив, что и бывший муж Аллы Пугачёвой, Филипп Киркоров, младше её, сделали выводы, что в примадонну российской эстрады влюбляются прямо с детских лет.

Некоторые подписчики даже заявили, что наверняка и поп-король скоро покажет фото, где он ещё под столом ползал, но семья уже хорошо общалась с певицей. Поклонники в шутку окрестили такой способ находить мужей «особым методом Пугачёвой».