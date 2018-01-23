Звезда сериала «Все мужики сво…» встретилась с ульяновскими курсантами

Алика Смехова, звезда сериала «Все мужики сво…», где много акцента было именно на интимную тему, повстречала ульяновских курсантов, исполнившими танец Satisfaction. Актриса увиделась с ними на международном кинофестивале «От всей души», сразу же определив курсантов, как главных «фаворитов».

По словам Алики Смеховой, она рада, что никого из учащихся не отчислили, несмотря на громкий скандал. Ульяновские курсанты прославились в Сети благодаря ролику с эротическими танцами. Их поведение вызвало много споров. В некоторых учебных заведениях в подражание стали записывать свои эротические танцы, а другие такое резко осуждали, заявляя, что подобные номера сильно портят репутацию всего лётного училища.

Звезда сериала «Все мужики сво…» оказалась из тех, кто ульяновских курсантов поддержал. Алика Смехова позировала в их компании на открытии кинофестиваля, в подписи к фото отметив, что прославивший участников клип был очень весёлым. Поклонники актрисы подчеркнули, что уж действительно та, что и сама снималась в откровенном кинопроекте, может понять юмор ульяновских курсантов.