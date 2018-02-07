Алексей Панин уверен, что проблема подрастающего поколения в школьных туалетах

В честь последнего звонка Алексей Панин решил прогуляться в одну из местных школ. Актер пошел с инспекцией в туалеты, где сделал вывод, что именно они препятствуют нормальному взрослению детей в России.

Известно изречение, по которому на уровень развития страны смотрят по состоянию ее тюрем. Алексей Панин делает похожие выводы и говорит, что развитие детей зависит от школьных туалетов. Недавно ему довелось побывать в одном из таких во время прогулки по школе. Панин утверждает, что увиденное шокировало его, ведь выглядело все так, будто ремонта в уборной не было со дня открытия школы. Стены – это голый кирпич, на котором кое-где есть штукатурка. Везде грязно, все унитазы старые, а трубы - ржавые. На кабинках отсутствуют двери. Такой вид, по словам Панина, будет тормозить детей в их культурном развитии, ведь ощущать себя человеком в таком «антураже» просто невозможно.

Панин развивает эту тему и подводит к тому, что именно из-за этого вырастают граждане, которые верят во все, что им говорит власть и радуются, что у них «есть Крымский мост и Чемпионат мира по футболу»

Подписчики были в ужасе от того, в каких антисанитарных условиях учатся дети. Однако, многие поспорили с Панином, сказав, что дети не всю жизнь проводят в старых туалетах, а на их развитие гораздо больше влияют близкие люди.