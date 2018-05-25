Персонаж «Counter Strike» вышел спасать Нижний Новгород, но был задержан

Прохожие в Нижнем Новгороде были удивлены, когда увидели мужчину-косплеера персонажа из игры «Counter Strike». Многие пошутили, что он идет спасать мир, но некоторые задумались, законны ли прогулки в униформе.

Житель Нижнего Новгорода поделился фотографиями, на которых видно, как мужчина в черной экипировке и с закрытым лицом стоял на перекрестке. Автор публикации уверяет, что сильно удивился, по каким причинам персонаж из «Counter Strike» решил прогуляться, однако планы оборвались, когда косплеера задержали.

Подписчики не уверены, было ли это законным, ведь нет правил, регулирующих форму одежды. Несмотря на это, внимательные пользователи заметили, что у косплеера было закрыто лицо, что не допускается на улицах города. Также некоторые решили, что молодой человек забыл снять форму после игры в страйкбол, хотя это тоже запрещается. Но доказательств того, что мужчина – страйкболист ни у кого нет.

Но многих эта ситуация скорее позабавила, чем удивила. Некоторые пошутили: «Вот так вот, выйдешь спасать город от злодеев, а тебя задерживают!», «Штирлиц еще никогда не был так близко к провалу...».