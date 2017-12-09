Глюкоза открыла тайны записи хита «Жу-жу»

Клип «Жу-жу», где Глюкоза, как и в начале своей карьеры, снова была мультяшным персонажем, стал очень популярным в Сети. На своей странице в Instagram певица открыла часть тайн записи этой композиции, как сообщает VistaNews.

«Жу-жу» очень понравилась как зрителям, так и коллегам Глюкозы и Сергея Шнурова, вместе с которым песня и записывалась. Это было действительно признание таланта – люди оценили и вокал, и задумку красивого современного мультфильма с совсем иной, но не менее интересной анимацией.

Артистам важно не только, чтобы увидели красивый результат, но и оценили их старания в процессе создания хита. Поэтому Глюкоза показала короткое видео о том, как снимали «Жу-жу». Оказалось, что запись производилась в одной студии, и артисты друг друга корректировали, поддерживая в процессе работы. Однако всё-таки по какой причине воплотили именно такую идею, а также как решили вместе сотрудничать, ни Глюкоза, ни Шнуров так и не ответили. Ранее продюсер Максим Фадеев, комментируя «Жу-жу», подчеркнул, что успех к композиции пришёл именно из-за клипа в мультяшном стиле.