Бензин в Омске подорожал на 30 копеек

Жители Омска не согласны ростом цен на бензин на заправочных станциях «Газпрома». Очередное повышение стоимости сделало горючее на 30 копеек дороже.

На протяжении нескольких недель жители Омска жалуются на то, что «Газпром» постоянно повышает цену бензина. В Сети многие рассуждают о том, что стоимость продолжит увеличиваться, и стараются не обращать на это внимание. Однако для многих автовладельцев это становится серьезной проблемой.

В социальных сетях многие начали шутить на эту тему, делая ставки на то, насколько бензин подорожает на следующий день. Другие предположили, что именно на ценах на горючее для жителей Омска решили укрепить экономику. Кто-то предлагает пересесть с автотранспорта на велосипеды, тем самым прекратив тратить деньги на бензин, а также позволит улучшить экологию в городе. Но не все относятся к ситуации с юмором, некоторые предлагают организовать митинг, который должен пройти в пятницу, 1 июня. Участники планируют добиться остановки роста цен, а также поднять несколько других вопросов.