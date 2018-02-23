"Как с дорогами": жители Симферополя недовольны очередной заменой лавочек

В Симферополе в парке имени Юрий Гагарина в очередной раз меняют лавочки на одном и том же месте. Жители просят властей обратить внимание, что в парке есть и другие объекты, которые изначально были сделаны халтурно, поэтому и их стоит иногда менять.

Пользователь Сети поделился своими наблюдениями из Гагаринского парка в Симферополе. Житель стал свидетелем, как работники демонтировали лавочки, которые были установлены меньше полугода назад. Взамен были поставлены те, что, по словам автора, выглядят намного лучше, но на них была надпись от частной компании, что заставило многих взволноваться. К сожалению, жители не восприняли «жест доброй воли» и уверены, что за этим может последовать продажа участка парка под застройку для этой компании.

Многие также заметили, что помимо лавочек, половина объектов в парке выглядит ужасно и непригодна для пользования. Жители удивлены, почему не поменяли их.

Были также и те, кому ситуация показалась очень похожей на то, что происходит с дорогами. В одних участках асфальт кладут раз в квартал, а в других - «не хватает бюджетных средств».