Катя Гордон назвала «проституцией» современные ток-шоу

Правозащитница Катя Гордон, которая часто выступает на российских ток-шоу в качестве эксперта, раскритиковала любимые россиянами программы и назвала их «проституцией века».

Катя Гордон довольно резка в своих высказываниях, однако такого отзыва об одном из своих высокооплачиваемых рабочих мест поклонники женщины не ожидали. Гордон пишет, что ощутила некую власть над форматом телевидения, она получает «кайф» от споров на экранах, понимая необходимость публичного скандала.

Возмущение телевизионного эксперта Гордон вызвали её «коллеги» - тоже «эксперты». Именно их она называет «проститутками», которые могут поручиться своим именем, приписав себе учёную степень, по указанию редактора ток-шоу назвать чёрное белым. Притом виноватых Катя гордон решила искать не среди самих создателей современных ток-шоу, а среди их необразованных зрителей и «услужливых слабаков». Поклонники поддержали высказывание правозащитницы и отметили, что редко обращают внимание на сегодняшние телепрограммы.