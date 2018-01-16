Сын Рудковской и Плющенко собирает урожай редиски в брендовом костюме

Сын Яна Рудковской и Евгений Плющенко, маленький Саша стал отличным помощником родителям в теплицах. Собирать урожай «золотой мальчик» отправляется в брендовой одежде.

Домашними кадрами с поклонниками поделилась сама Рудковская, которая обучала сына премудростям огородного дела. Заботливая мама рассказала наследнику, как нужно срывать редиску и как выбрать вкусную и спелую. У мальчишки не всё получилось, но почувствовать уверенность ему опять помогла мама.

В теплицах, куда зачастую люди боятся заходить в новой одежде, маленький Саша орудует не в простом спортивном костюме. Урожай мальчик собирал в костюме от Givenchy. И если этот предмет наряда не вызвал привычной бури критики в сторону родителей Саши, его причёска вновь получила негативные отклики. Поклонники звёздного семейства в очередной раз замечают, что Саше мешают волосы, потому не мешало бы задуматься о «мужской» стрижке для будущей звезды.