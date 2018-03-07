Зоозащитники призывают запретить шоу циркачей Запашных

Активисты, выступающие за права животных, вновь стали к призывам запретить шоу известной цирковой династии Запашных.

Дрессировщики в очередной раз оказываются на пороге скандала с зоозащитниками, несмотря на их открытую позицию защитить цирковых животных от неправильного содержания и отношения. Братья Запашные опубликовали на своих страницах в социальной сети видео новой программы. В шоу будут задействованы главные любимцы Эдгарда и Аскольда – тигры. Выступать животные будут в воде.

Активисты настаивают, что такие условия работы для животных недопустимы, и вообще в 21 веке людей не стоит развлекать живым зрелищем. Тем не менее правительство Российской Федерации высоко ценит вклад цирковой династии дрессировщиков, выделяя им государственные награды. Им вторят зрители знаменитого цирка, отмечая, что животные выглядят счастливыми и довольными, а на одном из видео показано, как тиграм нравится резвиться в воде, потому причин для беспокойства нет.