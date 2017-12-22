Дмитрий Тарасов посетил детей в гинекологическом центре накануне рождения первенца

Дмитрий Тарасов от лица ФК «Локомотив» поздравил детей в Научном центре акушерства, гинекологии и перинатологии имени В. И. Кулакова. Поклонники признались, что сначала подумали, что Тарасов уже сам стал отцом.

На своей странице в Instagram Дмитрий Тарасов рассказал, как он провел День защиты детей. По словам футболиста, он посетил детей в Научном центре акушерства, гинекологии и перинатологии, где прекрасно провел время, общаясь с детьми. Также от лица своего футбольного клуба он подарил детям подарки.

Поклонники высоко оценили поездку футболиста к детям. Многие признаются, что первой их мыслью было то, что Тарасов сам стал отцом. Напомним, не так давно Дмитрий и его жена Анастасия Костенко подтвердили слухи о том, что ждут пополнение в семье.

Фанатам также понравилось стремление знаменитости к благотворительности. Некоторые вспомнили его бывшую жену, Ольгу Бузову, и заметили, что она на такие шаги неспособна.