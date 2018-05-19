В супермаркете Тольятти житель обнаружил сушеных окуней с червями внутри

Покупатель из города Тольятти пожаловался в Сети на некачественную продукцию в одном из супермаркетов. Он приобрел сушеных окуней, три из которых оказались с паразитами.

Анонимный житель города Тольятти опубликовал в Сети фотографии, на которых показал, насколько опасно покупать рыбу в непроверенных местах. В одном из супермаркетов Нового города он приобрел сушеных окуней. С виду они были свежими, а на чешуе не было никаких повреждений. Однако при чистке оказалось, что внутри кишат черви. Автор публикации призывает покупателей быть аккуратнее при выборе товара.

Пользователи Сети были шокированы увиденным. Однако многие заметили, что паразиты в сушеной рыбе - это не новость, особенно перед праздниками. Для некоторых такие неудачные покупки становятся поводом для шутки: «Рыба с мясом, а еще и недовольны».