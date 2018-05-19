Алгоритм "Немезида" обрушит свой меч на головы плагиаторов "ВКонтакте"

Директор департамента маркетинга "Вконтакте" объявил, что запущен в действие алгоритм "Немезида". В функции этого нововведения входит защита авторского контента от воровства. "Плагиат не пройдет" - говорится в заявлении.

Этот алгоритм может действовать, как в автоматическом режиме, так и реагировать на жалобы пользователей на недобросовестное использование своего материала. После получения жалобы модераторы присылают законному автору материала уведомление об использовании его контента. Если же автор даёт добро на использование своей интеллектуальной собственности, то к администрации сообщества, разместивший материал, не будут применены никакие санкции.

В противном случае, владельца сообщества могут наказать за плагиат разнообразными запретами: на добавление ссылок, на размещение рекламы, на использование монетизации и вплоть до блокировки.

В последнее время пользователи "ВКонтакте" стали часто жаловаться на воровство своих материалов без указания источника. Теперь они надеются, что с плагиаторами будет покончено.