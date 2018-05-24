В Москве трое поросят нашли в камере хранения "Пятерочки"

Посетители одного из супермаркетов в Москве обнаружили одну из самых неожиданных находок в камере хранения. Неизвестный житель столицы оставил 3 поросят перед походом за покупками.

В Сети появилось видео, на котором показана интересная находка. «Самая добрая в мире закладка», - с такой подписью появилась публикация в одной из групп в социальной сети «ВКонтакте». Автор видео заходит в магазин «Пятерочка» и отправляется к камерам хранения. В какой-то момент в отверстие в дверце шкафчика просовывается свиной пятачок. Камера приближается, и становится понятно, что внутри сидит целых три поросёнка.

Подписчики группы изначально посчитали, что в камере хранения оставили щенят. Однако позже в комментариях сошлись во мнении, что это поросята. Пользователи Сети отметили, что в супермаркет заходить с животными нельзя, видимо, поэтому хозяин поросят решил оставить их при входе. Кто-то даже назвал подобное обращение жестоким, но подписчики уверены, что шкафчик камеры хранения не уступает в габаритах стандартной переноске для животных.