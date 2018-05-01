«Такой себе ЗОЖ»: Полину Гагарину раскритиковали за псевдоздоровое питание

Певица Полина Гагарина мотивирует своих поклонников на приобщение к здоровому образу жизни и правильному питанию в целом. Однако продукты, рекомендуемые девушкой, вызывают сомнения у её поклонников.

Заменить любимые соусы, кетчупы и майонезы на что-то более полезное Полина Гагарина предложила фанатам в социальной сети, поддержав тем самым новый «здоровый» флешмоб известного производителя. Рекомендуемая йогуртная заправка для салатов и других продуктов содержит сахар, как заметила одна из поклонниц певицы. За это она первая решилась на критику исполнительницы, описав псевдоздоровую инициативу как «такой себе ЗОЖ».

Другие фанаты отметили, что по тому, как Полина Гагарина держит на фото нож, можно понять, насколько она не осведомлена в нюансах приготовления пищи и её полезности. Также поклонники предложили свою альтернативу вредным добавкам – оливковое масло и уксус. Ведь назвать «полезной» магазинную химию у них не повернулся язык и им не понравилось, что такое рекомендует их любимый исполнитель.