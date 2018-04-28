Гарик Харламов новым снимком вызвал истерику у своих фанатов

Комик Гарик Харламов опубликовал пост на своей странице в социальной сети, который не оставил никого равнодушным и погрузил фанатов в эмоциональное детство.

На новой фотографии Гарика Харламова он держит в руках упаковку с любимой игрушкой детей 90-х и начала 2000-х. Известная игрушка тамагочи до сих пор продаётся в магазинах разных стран, что стало приятной неожиданностью для большинства фанатов юмориста. Многие стали писать свои истории знакомства с виртуальным домашним любимцем, хотя не все из них были приятные.

Фанаты Гарика Харламова просят вернуть им годы или сказать, где можно приобрести чудо детства и за сколько. Но это не рекомендуют делать другие подписчики актёра, которые раньше него нашли тамагочи на прилавках, отмечая, что сегодня они ломаются быстрее, чем в 90-е. Те из фанатов, которые не понимают, чем вызвана истерика большинства, продолжают терроризировать Харламова «машиной».