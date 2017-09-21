«Идеал или доска»: Фанаты Бузовой поспорили о пикантных снимках из бани

Певица Ольга Бузова показала фото из бани, стоя в купальнике в эффектной позе на пороге. Пикантные кадры вызвали неоднозначную реакцию у фанатов, принявшихся спорить о своеобразности фигуры знаменитости.

Ольга Бузова – девушка миниатюрная и достаточно худая, о чём поклонники ей не раз писали. Однако на фото из бани звезда словно сбросила ещё больше, из-за чего некоторым фанатам даже стало за неё страшно, как сообщает HotGeo. Они заявили, что фигура у Бузовой, безусловно, это почти идеал, однако стоило бы получше питаться, поскольку явный перебор.

Другие подписчики о пикантных кадрах высказались, доказывая с их помощью полное отсутствие параметров женственности у певицы. В частности, некоторые даже посмеялись, заявляя, что теперь грудь Бузовой «даже меньше нулёвочки», и она вообще стала, как доска. Некоторым также не понравились пальцы ног – они приняли их за неудачную попытку отредактировать снимок на компьютере.