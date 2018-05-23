«Привокзальный рынок»: Предприниматели превратили ростовскую набережную в барахолку

Жители Ростова жалуются, что любимая многими набережная превратилась в дешевый привокзальный рынок после того, как там открылся палаточный городок. Теперь многие утверждают, что находиться на набережной просто невозможно.

В паблике «ВКонтакте» житель Ростова написал, что на набережной, которую открыли недавно, предприниматели создали палаточный городок. Там можно купить фаст-фуд и мелкие сувениры, что напоминает обычную барахолку возле вокзала. Однако из-за резкого запаха разнообразной еды на всей набережной стоит неприятный запах. Кто-то сдает в прокат электромопеды, которые ездят в большом количестве и не дают прохожим нормально отдыхать. Автор публикации уверен, что из новенькой набережной, которая была прекрасным местом для прогулки, сделали дешевый рынок.

Некоторые подписчики скептически отнеслись к информации. Все согласились, что палатки не нравятся никому, но когда магазинов нет – тоже плохо. К тому же, многие как раз и ходят на набережную ради «хлеба и зрелищ».