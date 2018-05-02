«Все беды от эго»: Анна Семенович задумалась о причинах конфликтов между людьми

Светская львица Анна Семенович решила порассуждать о том, как правильно и неправильно люди оценивают друг друга и свои роли в социуме, как сообщает VistaNews.

По мнению знаменитости, все беды возникают потому, что у каждого «раздуто эго». Один человек считает глупцом другого, и у последнего точно такое же мнение в отношении оппонента. Это ведёт к тому, что люди становятся асоциальными, одинокими и сильно раздражительными. Лучше же пытаться слышать не только себя, а и других. Тогда у конфликтов не будет никаких причин.

Сама Анна Семенович ранее прославилась, как «скандалистка», что некоторые подписчики после такой речи и заявили, считая, что не ей рассуждать о вреде эго. Другие, впрочем, отметили, что артистка во всём права, а вина за громкие разбирательства лежит не только на ней.