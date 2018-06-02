Ростовчанка купила гнилую курицу в магазине, но подверглась критике горожан

Покупательница из Ростова-на-Дону в одном из городских пабликов показала фотографии курицы, купленной в сети известных супермаркетов. Действительно, фото не оставляли сомнения, что курица внутри сгнила. Но подписчики страницы в большинстве своем не были впечатлены гнильём и обрушились с критикой на ростовчанку.

Женщина, показывая курицу утверждала, что в этом магазине всегда лежит просроченный товар: мясо, сыры, колбасы. Рассказала, что в супермаркете стоит из-за этого ужасная вонь. Вот и эта курица после разморозки выглядела сгнившей. Некоторые комментаторы поддержали покупательницу, сказав, что там ничего не стоит покупать и что магазины этой сети служат сбыту просроченных товаров.

Однако многие стали критиковать ростовчанку. Одни комментаторы утверждали, что так выглядит плохо выпотрошенная курица. И ничего в этом страшного нет. Другие спрашивали женщину, почему она ходит в этот супермаркет, зная о его недобросовестности. Третьи интересовались, почему она пишет в паблике, а не в надзорные службы. Ведь следует «затаскать по судам» торговцев просроченным. А самые спокойные и рациональные призывали покупать мясо в специализированных мясных магазинах, где шанс нарваться на «просрочку» - практически нулевой.