Пугачёва опозорила Галкина, показав его без штанов

Пугачёва и Галкин дают пример, как супруги могут ладить и спорить друг с другом. Но примадонна всё равно советует мужу не ходить по дому без штанов.

Максим Галкин оказался в своём аккаунте социальной сети Instagram в трусах. Так Алла Пугачёва опозорила его и выставила видео, подписав пост так: «Макс меня достал, чтобы я появилась в Инстаграме, вот забрала у него телефон, снялась и выставила. Пугачева». Галкин же негодует на жену за то, что в своём аккаунте певица ничего не выкладывает: «Все спрашивают, где ты? Ты лучше сама снимись». На что Пугачёва показывает только свой тапок и упрекает мужа за прогулку по дому в нижнем белье и рубашке.

Фанаты тоже удивляются, почему же примадонна российской эстрады не желает показывать свои фотографии, но как сказала она в видеоролике: «Я уже наснималась в своей жизни». Так что поклонникам остаётся радоваться чувству юмора супругов.

Видео опубликовано совсем недавно, но набрало уже большое количество просмотров.