Краснодарцы нашли место, где бензин стоит 22 рубля, но не для россиян

Жителям Краснодара удалось найти автозаправку, на которой цена за литр бензина составляет всего 22 рубля. Однако такая стоимость на топливо была обнаружена в другом государстве, а не России.

В одной из групп в социальной сети «ВКонтакте» появилась видеозапись, на которой цена за литр бензина удивит водителей. «Радует, что «Лукойл» находит возможность не задирать цену», - написал автор публикации. Но он не забыл указать, что подобная стоимость была обнаружена в Азербайджане. В ролике водитель показывает бензоколонку, на которой указана цена на литр бензина в 0,60 азербайджанского маната, что составляет около 22 рублей.

Видеозапись была воспринята подписчиками группы с различной реакцией. И если для одних публикация стала поводом для шуток, то другие восприняли её крайне негативно. В комментариях стали принимать попытки рассчитать реальную стоимость бензина для россиян. Кто-то предлагает устроить забастовку среди водителей и отказаться от топлива хотя бы на один день, что должно показать их отношение к постоянному повышению стоимости.