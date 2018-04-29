В Ярославле местных жителей удивило поздравление с днем рождения прямо на строящемся доме

В Сети житель Ярославля выложил фото одного из самых оригинальных поздравлений с днём рождения и одновременно признаний в любви. Неизвестный повесил баннеры со строчками из песни Мурата Насырова на строящийся дом.

По словам очевидца, это произошло между улицами Большая и Малая Октябрьская. В поздравлении использовались первые строчки из припева хита 1998 года «Я это ты». Всё это неизвестный житель Ярославля уместил на трёх баннерах, а отдельно вывесил и четвёртый, где изобразил медвежонка с сердцем в руках, как сообщает HotGeo.

Очевидец назвал такое поздравление очень трогательным. Большинство пользователей Сети с ним согласились. Однако некоторые отметили, что вешать поздравление на строящийся дом не стоило – оно долго там не пробудет из-за проводимых работ.