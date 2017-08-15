Фото «домашней» Тейлор Свифт без макияжа набрало 2 миллиона лайков

Американская селебрити Тейлор Свифт удивила поклонников необычным фото, где на ней нет ни грамма макияжа, а рядом лежит кот. Фанаты восхитились естественной красотой 28-летней певицы.

Тейлор Свифт выложила редкое «домашнее» фото в Instagram, где оно моментально набрало 2 миллиона лайков и множество восторженных комментариев от фанатов. На селфи она лежит на диване в обнимку с котом. Девушка не накрасилась и не сделала прическу. Такой образ идет в разрез с привычной алой помадой и идеальной укладкой.

Тем не менее, подписчики явно оценили такой образ, ведь публикация меньше чем за сутки набрала два миллиона лайков. На самой странице комментарии к фото закрыты, но это не помешало поклонникам обсудить кумира на фанатских страницах. Многие отметили, что «домашняя» Тейлор Свифт не похожа на саму себя с концертов и репетиций, а именно такие снимки обычно выкладывает певица.