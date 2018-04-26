Лена Миро обвиняет Абрамовича в воровстве денег россиян

Блогер Лена Миро решила обсудить с подписчиками проблемы Романа Абрамовича в Великобритании. Она считает, что переживать за деньги олигарха жителям России не стоит, обвиняя его в воровстве денег у обычных граждан.

Блогера в некоторой степени удивляет столь пристальное внимание к персоне Абрамовича и отказе в визе со стороны Британии. Запрет на территорию этого государства будет действовать для Романа, пока он не сможет объяснить происхождение своих финансов. Сам олигарх в свою очередь решил получить гражданство Израиля и продать футбольный клуб «Челси».

Но более странным Миро кажется то, что множество россиян следит за всеми бедами Абрамовича, соболезнуя ему. Действительно важным, на что следует обратить внимание, Лена считает вопрос о том, откуда у Романа появились деньги, которые он на данный момент теряет. Она обвиняет олигарха в воровстве денег у россиян. «Парень завладел нашим имуществом. Потом продал это имущество государству. Взял деньги и вложил их в экономику Великобритании», - пишет Миро в своём блоге. При этом её возмущает тот факт, что деньги были вложены в экономику чужого государства, а не России, которая и сделала его богатым. Лена уверена, что переживать надо не за финансы олигарха, а за состояние родной страны и её населения.