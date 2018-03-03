«За сном, а не за наградой?»: Виктория Дайнеко надела ночнушку на премию «Муз-ТВ»

Церемония награждения премии «Муз-ТВ» в этом году поразила самыми разнообразными выходками артистов. Свой вклад внесла и певица Виктория Дайнеко, наряд которой побудил фанатов поинтересоваться, действительно ли звезда отправилась туда за наградой.

Дело в том, что знаменитость надела чёрное платье, которое больше всего напоминало ночнушку, как сообщает HotGeo. Поклонники тут же предположили, что Виктория Дайнеко совсем не отдохнула, а потому на мероприятие идёт исключительно за сном – прикорнуть где-нибудь в тихом уголке. Фанаты выразили даже беспокойство за здоровье певицы, отметив, что ей стоит себя больше жалеть.

Некоторые подписчики, впрочем, заявили, что платье в виде ночнушки – новая модная тенденция, укорив оппонентов, что они совершенно не разбираются в стиле. В целом, поступок Виктории Дайнеко был признан «достойным» эпатажностей «МУЗ-ТВ-2018».