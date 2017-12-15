«Пугало»: подписчикам не понравился образ Елены Темниковой с Премии МУЗ-ТВ

Елена Темникова поделилась снимком с вручения премии МУЗ-ТВ в довольно необычном для себя образе. Певица надела бра под костюм, за что подписчики сравнили ее с пугалом с бабушкиного огорода.

На своей странице в Instagram Елена Темникова поинтересовалась у подписчиков, нравится ли им ее новый лук. Девушка сфотографировалась на фоне стенда МУЗ-ТВ в черном брючном костюме, под которым был только бра. Пиджак был выбран свободного кроя, а брюки - клеш. Под пиджак девушка надела спортивный бра. Наряд дополняют остроносые черные туфли и цепочка, которую Темникова обернула вокруг талии.

Подписчики довольно скептически отнеслись к внешнему виду знаменитости. Многие поделились, что при взгляде на певицу, у них мерзнет живот. Другим костюм напомнил пугало с бабушкиного огорода. Поэтому многие не понимают, почему был выбран именно он: «Есть много другой нормальной одежды».

Однако были и те, кому наряд пришелся по душе. Такие подписчики уверяют, что чтобы не надела Елена, она все равно выглядит стильно и красиво