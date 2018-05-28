KFC готовится включить вегетарианские блюда в своё меню

Представители всемирно известной сети ресторанов сообщили, что рассматривают новые варианты своих блюд. Они всё также будут приготовлены с использованием знаменитых трав и специй, но без самого главного ингредиента – курицы.

Представители KFC заявили, что пытаются создать новый, более полезный для здоровья рецепт. Меню разрабатывается специалистами из Великобритании, а часть новых блюд уже была испробована. На данный момент создание рецептов находится на раннем этапе, из-за чего все подробности того, что будет использовано в новых блюдах, является секретом. После того, как новые блюда будут усовершенствованы и одобрены посетителями сети ресторанов, они будут добавлены в постоянное меню.

Неизвестно, будут ли изменения в меню иметь глобальный характер. Но одной из причин, почему испытания новых рецептов происходят именно в Великобритании, где правительство приняло решение бороться с лишними калориями, потребляемыми жителями. Также решение сети ресторанов о вегетарианских блюдах может быть связано с ростом популярности на заменители мяса среди потребителей.